Parcheggio selvaggio in piazza Libertà, 25 multe

La segnaletica in piazza Libertà, ad Appiano Gentile, è chiara, il tempo necessario per recepire il cambiamento è passato ed è giunto quello delle multe.

Venticinque multe elevate

Per l’esattezza, nell’arco di qualche settimana, ne sono state elevate dalla Polizia locale ben 25 e riguardano gli stalli di sosta rinnovati davanti al bar "Cecchinett". Evidentemente, non tutti hanno capito la nuova segnaletica orizzontale tracciata proprio davanti all’attività commerciale e così, gli agenti non hanno potuto fare altro che sanzionare. La disposizione dei parcheggi è stata cambiata venerdì 19 gennaio: i sei posti perpendicolari al senso di marcia - uno per disabili - sono diventati tre paralleli, uno di questi sempre adibito alle persone diversamente abili.

Il cambio dopo la segnalazione del consigliere Volonterio

La decisione è arrivata dopo la segnalazione effettuata ormai alcuni mesi fa dal consigliere Sara Volonterio, che ha sottolineato la mancanza della giusta metratura degli stalli precedenti. Allo stato attuale, però, c’è ancora chi sceglie di parcheggiare in maniera non consona, esattamente a spina di pesce.

Insomma, in piazza Libertà, così come altrove, il Codice della strada deve essere rispettato e l’Amministrazione ha deciso di agire col pugno di ferro. Solo una decina di giorni fa, ad esempio, il sindaco Fabrizio Rusconi ha fotografato le vetture lasciate in doppia fila oppure posteggiate sull’area pedonale. Dopodiché ha emesso sanzioni anche del valore di 180 euro.