Paura ad Appiano: bimbo di 5 anni investito da un'auto

In piazza Libertà

Il piccolo, trasportato in ospedale, fortunatamente non è in gravi condizioni.

Paura ad Appiano Gentile: bimbo di 5 anni investito da un'automobile. Il piccolo, fortunatamente, non sarebbe in gravi condizioni ma è comunque stato trasportato all'ospedale.

L'incidente ad Appiano, in piazza Libertà

L'incidente è avvenuto intorno alle 13.45 in piazza Libertà. La dinamica è ancora da chiarire ed è al vaglio della Polizia locale, intervenuta immediatamente per i rilievi del caso. A quanto risulta, sembrerebbe che il bambino sia sfuggito di mano alla mamma e abbia tentato di attraversare la strada, dal lato ovest della piazza. Il piccolo avrebbe urtato la portiera di un'Opel Adam che, in quel momento, stava transitando in piazza. Sul posto un'ambulanza della Croce azzurra di Cadorago.

In volo anche l'elicottero

In un primo momento si è temuto il peggio, tanto che la centrale operativa ha fatto alzare in volo l'elisoccorso. Fortunatamente, però, il piccolo non è in gravi condizioni. E' stato trasportato all'ospedale Sant'Anna in codice verde.