Sul posto l'elisoccorso, due ambulanze e un'automedica oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco

Attimi di grande paura ed apprensione nella mattinata di oggi, lunedì 8 giugno, per un pedone investito da una motocicletta ad Appiano Gentile, lungo la Sp23.

Paura ad Appiano Gentile, pedone travolto da una moto: è grave

Al momento la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l’allarme è scattato attorno alle 11.45, quando per cause ancora da chiarire, la motocicletta – condotta da un 46enne – si è scontrata contro il pedone, un uomo di 68 anni.

La situazione è parsa sin dal primo istante molto delicata, tant’è che dalla centrale dell’Emergenza Urgenza hanno inviato sul posto due ambulanze in codice rosso, l’elisoccorso ed un’automedica, oltre che pattuglie dei Carabinieri e squadre dei Vigili del Fuoco.

I trasferimenti in elicottero e ambulanza

Ad avere la peggio è stato il 68enne che ha riportato un trauma cranico e traumi al volto e agli arti superiori. Mentre il centauro 46enne ha riportato invece traumi agli arti inferiori e superiori. Il primo è stato trasferito d’urgenza in gravi condizioni con l’elicottero all’ospedale di Circolo di Varese, mentre il motociclista è stato invece portato in codice giallo all’Ospedale Sant’Anna.