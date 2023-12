Pedone investito a Tavernerio: nell'incidente coinvolta una moto

Oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, si è verificato un incidente a Tavernerio, in località Urago, che ha coinvolto un pedone e una motocicletta. Due giovani, di 18 e 22 anni, hanno necessitato dell'intervento del personale sanitario.

L'arrivo dei soccorsi

L'investimento si è verificato sulla via Briantea e ha coinvolto in totale tre persone. Immediata, quindi, la chiamata al 118 che ha mobilitato un'auto medica e due ambulanze, una della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia e una di Grandate. Arrivati in codice giallo, i soccorsi hanno poi preso la via del rientro in ospedale sempre in codice giallo. Fortunatamente nessuno dei coinvolti ha subito ferite gravi.

Il luogo dell'incidente