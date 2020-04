Pesi Massimi ed Eagles Cantù donano kit di igiene personale per i senzatetto

Non si ferma la solidarietà in collaborazione tra Pesi Massimi ed Eagles Cantù.

LEGGI ANCHE >> I tifosi insieme contro il coronavirus

Pesi Massimi ed Eagles Cantù consegnano di kit di igiene personale

Questa mattina le tifoserie di Como 1907 e Pallacanestro Cantù hanno consegnato attraverso la Protezione Civile di Como dei kit monouso per l’igiene personale alle persone senza fissa dimora ospitate in via Perti. L’assessore alla Polizia locale e Protezione civile, Elena Negretti ringrazia per questo gesto di grande generosità.