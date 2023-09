Petardi in piazza Libertà, il sindaco: "Non la passeranno liscia"

Petardi in piazza Libertà, il sindaco sbotta: "Non la passeranno liscia".

Petardi in piazza Libertà, identificazione dei responsabili

Il fatto è accaduto nella tarda serata tra martedì 12 e mercoledì 13 settembre. Alcune persone, sei giovani tra i 17 e i 22 anni si sono ritrovati ad Appiano Gentile per una festa di compleanno: schiamazzi fino a tarda ora che hanno rovinato il sonno dei residenti e non solo. La situazione ha raggiunto l'apice quando un'auto ha portato alcuni petardi, accesi da uno dei presenti. Le telecamere di sicurezza hanno immortalato tutto e i Carabinieri della locale Stazione, insieme alla Polizia locale, si sono messi al lavoro nei giorni seguenti per identificare i responsabili.

La rabbia del sindaco

"Non la passeranno liscia. Il limite è stato superato", sbotta il primo cittadino Fabrizio Rusconi. "Il divertimento va bene ma entro determinati limiti. Tutti noi siamo stati ragazzi ma qui si parla di sicurezza e incolumità pubblica. Piazza Libertà non è il luogo dove sparare fuochi d'artificio e, di certo, non senza autorizzazioni. E' bene chiarire un concetto: chi supera il limite verrà perseguito".

Indagini in corso

E' in corso l'identificazione dei responsabili. Si tratterebbe di tre persone. Per loro il capo di imputazione è accensioni ed esplosioni pericolose. Rischiano anche il Daspo.