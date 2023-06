Piattaforma ecologica aperta anche durante la riqualificazione

Contrordine, la piattaforma ecologica continuerà a funzionare durante gran parte dei lavori di riqualificazione.

Piattaforma ecologica da riqualificare

Solo la scorsa settimana il vicesindaco Luigi Caldi aveva annunciato che gli appianesi avrebbero dovuto utilizzare il centro raccolta rifiuti di Oltrona di San Mamette in modo da permettere lo svolgimento, in sicurezza, delle operazioni di sistemazione, che inizieranno il 10 luglio. "Innanzitutto ringrazio il sindaco oltronese, Aurelio Meletto per la disponibilità - spiega Caldi - Dopo alcune riunioni, però, siamo riusciti ad arginare i disagi". Durante la prima fase (dal 10 luglio al 4 settembre), verrà ricavata un’entrata secondaria sul lato sud: sei cassoni presenti con possibilità di conferire, sostanzialmente, tutti i tipi di materiali. Nella seconda fase (dal 5 settembre al 9 ottobre) sarà attiva solamente una rampa e non sarà possibile conferire polistirolo, legno e inerti. "Con l’ultimo lotto, dal 10 al 23 ottobre infine, asfalteremo il piazzale e l’ecocentro rimarrà chiuso".