Picchiano e rapinano due ragazzi a Como: arrestati quattro minorenni

Accerchiati, malmenati e poi rapinati a Como, in piazza Vittoria. Protagonisti dell'accaduto quattro minorenni che ieri, 30 dicembre 2024, hanno preso di mira dei coetanei. Sono poi stati arrestati per rapina in concorso un 16enne pakistano residente a Cantù, un 16enne turco residente a Sagnino, un 14enne tunisino residente a Prestino ed un 15enne cittadino italiano residente in città.

Picchiano e rapinano due ragazzi a Como, poi scappano con 100 euro

Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio, quando due minorenni residenti in alto lago, passeggiando in piazza Vittoria, sono stati accerchiati da un gruppo di coetanei, che all'improvviso hanno aggredito violentemente i due ragazzini. A uno dei due è stata sferrata una testata in pieno viso che lo ha fatto cadere a terra e allo stesso sono stati sottratti 100 euro dal marsupio che aveva con sé, mentre il secondo è stato trascinato a terra con forza dal gruppo mentre uno degli aggressori tentava di rubargli il telefono cellulare e non è riuscita solo per la resistenza della vittima. A quel punto il branco si è dileguato a piedi verso via Milano.

L'intervento della Polizia di Stato

Tempestiva è stata la chiamata di uno dei due rapinati al 112 NUE che ha girato immediatamente la telefonata alla Centrale Operativa della Questura di Como il cui operatore ha acquisito dettagliate informazioni e descrizioni dei presunti autori. Una volante, ricevute tutte le informazioni necessarie, provenendo proprio da via Milano, ha intercettato – erano passati soltanto pochissimi secondi dalla commissione del fatto – il gruppo di minorenni che con passo spedito si stavano allontanando dal luogo della rapina, fermando i quattro e, con l’intervento di una seconda volante, portandoli in Questura. Una volta in Questura gli agenti hanno raccolto la denuncia delle vittime e allestito un album fotografico per cristallizzare il riconoscimento dei quattro rapinatori, ai quali sono stati trovati sulla loro persona, i 100 euro già suddivisi tra loro.

I minorenni al Beccaria di Milano

Al 16enne pakistano inoltre è stato rinvenuto nelle tasche anche un quantitativo pari a circa 4 grammi di hashish, che gli è stato sequestrato. Avvertito dei fatti, il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, ha disposto l’associazione dei quattro ragazzi al Beccaria di Milano.

Nel frattempo, oltre alla loro posizione giuridica, sono al vaglio i provvedimenti amministrativi del DACUR nei confronti dei quattro soggetti, in fase di notifica. Anche gli arresti di ieri sono il risultato dell’incremento dei servizi istituzionali e di controllo del territorio, come da indicazioni nelle Riunioni Tecniche di Coordinamento tenute dal Prefetto Corrado Conforto Galli e che il Questore di Como Marco Calì, ha fortemente incrementato anche in vista delle prossime settimane.