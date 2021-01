Poste Italiane spiega i motivi dei disagi

Poste Italiane spiega le motivazioni dei disagi riscontrati nella mattinata di oggi all’ufficio postale di Olgiate Comasco.

Poste Italiane, la spiegazione dopo le proteste del sindaco

E’ l’ufficio stampa di Poste Italiane a intervenire, dopo la segnalazione e il video postato oggi dal primo cittadino Simone Moretti. “Con riferimento alla segnalazione di rallentamenti nell’accesso agli sportelli dell’ufficio postale di Olgiate Comasco, Poste Italiane informa che nella mattinata, come da avviso esposto, era stato programmato un intervento tecnico che ha necessariamente comportato una breve interruzione dell’attività di sportello. Per quanto riguarda più in generale la situazione degli uffici postali della zona si precisa che la grande maggioranza degli uffici della zona dell’Olgiatese ha ripreso da tempo il funzionamento con i consueti orari pre-Covid. Nello specifico su 26 uffici postali solo 4 abitualmente aperti dal lunedì al sabato mantengono l’apertura a giorni alterni (Gironico, Montano, Oltrona di San Mamette e Solbiate) e 3 uffici normalmente aperti a doppio turno operano attualmente su turno unico (Appiano Gentile, Lucino e Olgiate Comasco)”.

I servizi per evitare le lunghe attese

“Si ricorda che presso molti uffici è disponibile uno sportello automatico Postamat, che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, ricariche telefoniche e di carte Postepay, ma anche operazioni informative quali estratto conto, saldo e lista de movimenti. L’ATM Postamat può essere utilizzato sia dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro che dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Poste Italiane invita i cittadini a utilizzare, oltre al tradizionale canale della sportelleria e all’ATM Postamat, anche le opportunità offerte dalle App BancoPosta e Postepay e il sito di Poste Italiane www.poste.it e a rivolgersi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili”.

La situazione degli sportelli in provincia di Como

L’azienda puntualizza i dati relativi agli uffici operativi nella provincia lariana. “Ricordiamo infine che in provincia di Como 24 uffici postali offrono la possibilità di prenotare il proprio accesso allo sportello e ottenere un ticket digitale da mostrare al lettore una volta arrivati in ufficio postale, evitando così inutili attese. Appiano Gentile, Breccia, Cabiate, Camerlata, Cantù, Carugo, Cermenate, Como Gallio, Como-Via Milano 138, Como-Via Vittorio Emanuele II 99, Como-Via Aristide Bari 5, Erba, Fino Mornasco, Gravedona, Guanzate, Lomazzo, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Olgiate Comasco, Ponte Chiasso, Rebbio, Rovello, Turate, Uggiate Trevano. Per prenotare l’operazione tramite l’App Ufficio Postale è sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone o tablet e selezionare il tipo di servizio richiesto tra Spid e le altre operazioni (opzione €Tutte le operazioni), il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione. Per richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è necessario memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715. Il cittadino dovrà avviare una chat e un operatore virtuale di Poste Italiane risponderà proponendo, tra le varie opzioni, la prenotazione del ticket. Digitando poi il Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’Ufficio Postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione. Se il cittadino accetta, riceverà un codice di prenotazione che verrà mostrato sul display dell’ufficio postale al momento dell’appuntamento”. Inoltre, tramite l’App PosteID i cittadini in possesso di un passaporto o di una carta d’identità elettronica possono inoltre richiedere SPID comodamente da casa con una registrazione preliminare (informazioni al link https://posteid.poste.it/ identificazione/ identificazione_eid.shtml ).