Premio Badolato in memoria di Vincenzo Versace

Albavilla, il Premio Badolato di quest’anno alla memoria di Vincenzo Versace, scomparso lo scorso 6 aprile.

Riconoscimento postumo

Il Premio Badolato di quest’anno sarà assegnato alla memoria di Vincenzo Versace, amato presidente dell’Associazione culturale Calabro-Brianzola scomparso lo scorso 6 aprile. Un omaggio deliberato dal sodalizio albavillese nell’intento di omaggiare il fondatore dell’associazione e ideatore del riconoscimento, che per anni invitò sul territorio personalità di spicco per riconoscerne i meriti.

La consegna a Ponte Lambro

L’appuntamento è per sabato 13 giugno alle 16, in sala consiliare a Ponte Lambro. La cerimonia di consegna del 17esimo Premio Badolato sarà condotta da Michele Spagnuolo, vicepresidente dell’associazione; interverranno il sindaco di Ponte Lambro Ettore Pelucchi e altre personalità istituzionali. Ingresso libero, tutti sono invitati.