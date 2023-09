Presidio della Polizia locale in stazione a Erba con Zoffili: "E' stato un momento importante di confronto"

Eugenio Zoffili si è detto soddisfatto del risultato. Presidio in stazione per i politici con la Polizia locale: il deputatosi è detto soddisfatto del risultato. Nel pomeriggio di ieri, domenica 24 settembre, Zoffili con la vicesindaco Sofia Grippo hanno incontrato i cittadini.

Le parole di Zoffili

"Ringrazio i numerosi cittadini che ieri a Erba sono venuti a parlare con me e con il vicesindaco Sofia Grippo in Piazza Padania, davanti all'ufficio della Polizia locale, presso la stazione. È stato un momento importante di confronto, anche con alcuni commercianti, durante il quale abbiamo ricevuto segnalazioni, suggerimenti e richieste, oltre alla conferma che la decisione di posizionare il presidio dei nostri agenti in questa zona ha consentito di ridurre le criticità legate alla sicurezza, su cui c’è ancora molto da lavorare nelle ore serali e notturne, quando servirebbero controlli più frequenti e per i quali è necessario dotare la nostra città e tutto l'erbese di un numero maggiore di uomini, mezzi e strumentazioni delle Forze dell'Ordine. Una priorità urgente rispetto la quale rinnovo la mia personale richiesta al Prefetto di Como Andrea Polichetti e su cui si sta lavorando nelle sedi competenti. Un grazie di cuore va a Carabinieri, Polizia Locale e Associazione Nazionale Carabinieri in congedo che con la loro costante presenza danno un segnale importante: a Erba la legalità viene fatta rispettare, è un diritto di tutti, consente di poter vivere meglio, in modo più sereno. Proprio in queste settimane i militari della Caserma di Erba hanno arrestato due clandestini di origini nordafricane, uno per rapina ai danni di un giovane erbese alla fermata dell’autobus di Pomerio e uno sabato sera, per resistenza, dopo che aveva tentato di bloccare e preso a calci la vettura di un cittadino in transito in via Pascoli e colpito le auto dei Carabinieri intervenute in stazione".

Zoffili ha poi ricordato le prossime priorità dell'Amministrazione comunale in materia di sicurezza.

"L'impegno dell'Amministrazione comunale, anche in questo settore, si sta concentrando nel poter dare un servizio sempre migliore: a breve, il presidio in Stazione e il Parco Majnoni verranno dotati di una colonnina Sos collegata al Numero unico d'emergenza 112. All'Assessore al bilancio Matteo Redaelli ho chiesto inoltre di destinare risorse economiche per nuove telecamere in via Pascoli e via Segantini, oltre al potenziamento dell'illuminazione pubblica. Visto che l'iniziativa di ieri ha riscosso un notevole gradimento, è mia intenzione riproporla periodicamente: il Comune di Erba c'è, ben motivato e determinato a vincere la battaglia contro questi delinquenti".