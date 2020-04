Pro loco Lipomo, grande successo per la raccolta fondi: raccolti oltre 2mila euro.

Pro loco Lipomo, raccolti oltre 2 mila euro da donare al Comune

L’iniziativa era stata avviata lo scorso 1 aprile dall’associazione lipomese presieduta da Vincenzo Allocca (ne avevamo parlato qui) e con la collaborazione delle realtà associative locali. La campagna #lipomoandràtuttobene era stata avviata tramite raccolta fondi aperta su Gofundme.com e promossa per affrontare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19.

“Anche se esistono iniziative dello stesso genere di portata nazionale, vogliamo intervenire ugualmente per il nostro territorio al fine di procurare altri servizi o beni necessari ai concittadini in difficoltà – spiegano dalla Pro loco – In risposta alla pandemia che ha colpito il Paese, con le ricadute che sono evidenti agli occhi di tutti, riteniamo inevitabile essere solidali verso chi effettivamente si trova in particolari difficoltà, per motivi di salute, per ragioni economiche o lavorative, o per carenza di strumenti adeguati alle attività scolastiche”.

La raccolta fondi ha raggiunto la somma di 2 mila euro. Tutti i fondi raccolti saranno resi pubblici e consegnati all’Amministrazione Comunale di Lipomo con il vincolo di destinarli alle predette necessità, come fa sapere la Pro loco lipomese.

Pro loco Lipomo in prima linea per fronteggiare l’emergenza

I volontari della Pro loco sono impegnati fin dall’inizio dell’emergenza: dalla distribuzione di mascherine alla cittadinanza insieme ai volontari della Consulta giovani, ma anche attraverso l’acquisto di 800 mascherine donate al Comune di Lipomo per consentire una più ampia copertura delle dotazioni distribuite gratuitamente alla popolazione.