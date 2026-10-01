Proseguono le indagini per scoprire le cause della morte della 64enne

Fin da questa mattina nella frazione di Erba sono stati effettuati altri approfondimenti per comprendere come è potuta cadere nella piscina di casa Patrizia Monteleone, 64enne, da anni sulla sedia a rotelle

Si cerca di far luce sulle cause del decesso

Nella villetta di via Riazzolo oggi sono arrivate le forze dell’ordine che in mattinata hanno provveduto a effettuare ulteriori indagini per fare luce sulla morte della donna ritrovata in piscina dall’ex marito, Carmine Civitillo, nel primo pomeriggio di domenica, 27 settembre.

Monteleone viveva a Buccinigo soltanto da pochi mesi: in quella casa aveva raggiunto l’uomo da cui era separata dal 2021. Con loro viveva anche una figlia che è stata la prima, sui social, a gettare i primi sospetti sulla causa della sua morte.

Resta da chiarire come abbia potuto arrivare fino al giardino

Patrizia Monteleone era paralizzata dalla vita in giù, tanto che doveva ricorrere all’uso della sedia a rotelle per potersi muovere. Era impossibilitata ad alzarsi dal letto da sola e dunque pare strano che possa essere arrivata in autonomia fino alla piscina. L’ex marito avrebbe dichiarato che prima di uscire l’avrebbe lasciata addormentata nel letto. Resta da chiarire il suo spostamento dall’interno dell’abitazione al giardino, fino a finire in acqua. A lanciare l’allarme proprio l’ex marito al suo ritorno a casa quando ha trovato la donna esanime in piscina.

Nessun chiarimento è arrivato dall’esame autoptico

Sul corpo di Patrizia Monteleone è stata effettuata l’autopsia, ma l’esame non ha fornito elementi chiave per poter eventualmente parlare di omicidio. Da qui gli ulteriori accertamenti della giornata di oggi.

A presidiare la via c’erano i Carabinieri, mentre a garantire riservatezza alle operazioni ci hanno pensato i Vigili del fuoco con l’ausilio di teli di protezione per tenere lontani sguardi indiscreti.