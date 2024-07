"Protezione civile & Solidarietà", dalla parte dei bisognosi

La "Protezione civile & Solidarietà" di Appiano Gentile non indietreggia di un passo: dalla sicurezza sul territorio a un aiuto concreto verso chi ha più bisogno.

Il sodalizio appianese, nonostante le acque agitate in cui si è ritrovato a navigare, non ha mollato il colpo e, salda al timone, Alessandra Robbioni sta traghettando il gruppo su mari più calmi.

La rinascita della "Protezione civile & Solidarietà"

A ottobre scorso la notizia di un ammanco di 14.000 euro sul conto, le dimissioni della precedente guida del sodalizio e le elezioni di Robbioni. Poi, volontari amareggiati e un situazione di non facile gestione. "Ora il nostro gruppo è formato da nove persone - spiega la presidente - paghiamo per una situazione non creata da noi ma non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci". Da gennaio a oggi, infatti, la "Protezione civile & Solidarietà" ha garantito il servizio d’ordine durante diverse manifestazioni come, ad esempio, la "Mostra zootecnica". A questo bisogna aggiungere tre interventi di rimozioni di nidi di vespe e calabroni, altra specialità dell’associazione. "Siamo riusciti a garantire anche un servizio cui teniamo particolarmente, ovvero quello del carrello sospeso - prosegue Robbioni - L’iniziativa è stata introdotta durante il periodo della pandemia di coronavirus ma prosegue tutt’ora. Sostanzialmente, abbiamo due punti di raccolta di alimenti, uno al “Crai” e uno al “Gran Mercato”. Ogni dieci giorni circa li svuotiamo, prepariamo i pacchi contenenti i prodotti, principalmente scatolame e li consegniamo alla “San Vincenzo” di Appiano Gentile o all’associazione “Arcobaleno” di Oltrona di San Mamette. Sono poi loro a farle arrivare a chi ha più necessità".

Squadra vincente e progetti futuri

Con una squadra che può contare su specialisti in antincendio boschivo e ricerca dispersi, la «Protezione civile & Solidarietà” è chiamata anche a intervenire fuori territorio in caso di calamità naturali. "Possiamo contare anche su un parco mezzi formato da due vetture e un modulo Aib. Inoltre, garantiamo servizio durante le gare ciclistiche: chi volesse venire a conoscerci può contattarci scrivendo una e-mail a pcsol.services@gmail.com o telefonando al numero 345-9764419. Ci sono diverse idee in cantiere come la pulizia delle aree pubbliche".