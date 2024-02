Quarta intrusione nella stessa casa, ladri immortalati da un vicino

Quattro furti nella stessa casa, ladri immortalati da un vicino mentre fuggono dopo aver messo a soqquadro la camera da letto di un'abitazione di via Monte Carmelo, ad Appiano Gentile.

Sono entrati forzando la portafinestra sul balcone

Sono entrati in casa intorno alle 18.22 di domenica, forzando la porta finestra al piano terra dopo essersi saliti sul balconcino. Il proprietario Carlo Clerici, 74, anni era uscito dieci minuti prima delle 18 per recarsi nella vicina piazza Libertà. "Probabilmente hanno citofonato ma non avendo avuto risposta sono entrati inazione - racconta - prima hanno girato per il giardino (si vedono le impronte sul terreno fresco, Ndr). Dopodiché sono salite sul balcone e hanno forzato la portafinestra". L'allarme è scattato immediatamente: dalla sala (facendo scattare un secondo allarme) si sono diretti in camera dove hanno aperto un armadio e i cassetti. "Hanno messo a soqquadro tutto ma non hann0o trovato nulla da rubare. Dal sistema di sorveglianza si vede che erano in due: erano alti e uno indossava un cappellino". Questione di pochi minuti. Sono fuggiti da dove erano arrivati, scavalcando il cancelletto. "Io ho ricevuto la segnalazione sul cellulare, in tre minuti ero a casa ma erano già scappati. Non ho incrociato auto lungo la strada.

Quarto furto e le casseforti utilizzate come monito

Non è il primo episodio di furto con cui Clerici si trova a dover fare i conti. Due anni fa dei malviventi avevano tagliato due casseforti col flessibile portando via un ingente refurtiva tra soldi e preziosi. Le stesse casseforti erano state lasciate in giardino da Clerici come un sorta di originale "spaventapasseri" per scoraggiare altri ladri. Come a dire: "Qui non c'è più niente da rubare". Purtroppo, a giugno e novembre dello scorso anno Clerici ha subito altri due tentativi di furto. In uno di questi, il più recente, si è trovato faccia a faccia col ladro, che si era arrampicato sul balcone.

Intrusione anche a Lurate Caccivio

Escono per mangiare una pizza e i ladri scappano con una refurtiva di 4.000 euro. Brutta sorpresa per una famiglia residente in via Campo sportivo a Lurate Caccivio. Al loro rientro, dopo cena, verso le 20.15, hanno trovato la porta di casa aperta e i locali a soqquadro. Ingente il valora di quanto sottratto: 300 euro in contanti, una scopa elettrica da 1.000 euro, profumi di marca, un asciugacapelli e due orologi. I ladri hanno scavalcato la recinzione della villetta, staccando le luci perimetrali. Dopodiché hanno forzato la porta della camera.