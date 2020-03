Raccolta fondi per gli ospedali comaschi, 173mila euro a Erba: ecco cosa verrà acquistato.

Raccolta fondi per gli ospedali comaschi

Grazie alle generose donazioni di cittadini e imprese del nostro territorio, raccolte nei Fondi “Emergenza Coronavirus” e “Io ci sarò! Prendiamoci cura del nostro futuro insieme – Emergenza coronavirus” (promosso da Confindustria Como), costituiti entrambi presso la Fondazione Provinciale della comunità Comasca onlus, è stato effettuato il terzo cospicuo versamento a favore dell’ospedale Fatebenefratelli di Erba.

Alla struttura sanitaria sono andati 173mila euro che saranno presto tradotti nell’acquisto di attrezzature di vitale importanza. Nello specifico: 10 letti per la terapia intensiva e sub intensiva, 15 sistemi CPAP, 6 monitor multiparametrici, dei sistemi per emocoltura e spirometria, un intervento di potenziamento del circuito dell’ossigeno.

Con questo contributo ammontano a quasi due milioni di euro le risorse raccolte già destinate agli ospedali della nostra provincia: Valduce, Sant’Anna e Fatebenefratelli.

Ecco come donare al Fondo emergenza Coronavirus:

DONA ANCHE TU

Tramite bonifico, a scelta su uno di questi conti intestati a Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus e con causale Emergenza Coronavirus

IBAN IT96U0843010900000000260290 BCC Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù

IBAN IT73V0861851410000000008373 BCC di Lezzeno

IBAN IT61B0832910900000000300153 BCC Brianza e Laghi

Online, sulla piattaforma della Fondazione, al seguente link: http://dona.fondazione- comasca.it/emergenzacoronavirus/