Raccolta presìdi sanitari inutilizzati

Una mano tesa al prossimo, a chi è in difficoltà e necessita di un aiuto concreto: raccolta di presìdi sanitari inutilizzati.

Raccolta presìdi sanitari

Sguardo puntato sulla fascia più anziana della popolazione, ma non solo, grazie al nuovo progetto lanciato dall’Amministrazione comunale e fortemente voluto dal consigliere comunale Eliana Carugo. A lei, infatti, il compito di occuparsi delle esigenze e dei bisogni della terza età. Proprio per questo motivo ha lanciato una raccolta di presìdi sanitari inutilizzati da donare poi a chi ne ha necessità: sedie a rotelle, deambulatori e stampelle possono essere consegnati ai Servizi sociali (ufficio in piazza Libertà) da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12. E’ necessario prendere l’appuntamento telefonando al numero 031-972821.