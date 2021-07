Raduno dell'Inter ad Appiano Gentile: tanti tifosi fuori dalla Pinetina.

Raduno dell'Inter ad Appiano Gentile: tanti tifosi fuori dalla Pinetina

Giovedì 8 luglio 2021 è iniziata una nuova per l'Inter. Dopo la conquista del 19esimo scudetto con mister Antonio Conte, la società con sede ad Appiano Gentile volta pagina e guarda al futuro. Giovedì infatti al Centro Sportivo Suning di Appiano ha preso il via il raduno per la preparazione atletica in vista della stagione sportiva 2021/22 con il nuovo allenatore, Simone Inzaghi. Il gruppo, che deve conoscere il nuovo allenatore, andrà poi via via completandosi con il rientro dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali agli Europei di calcio.

Vista la presenza della squadra ad Appiano Gentile questa mattina, sabato 10 luglio 2021, non è mancata una folla di tifosi interisti fuori dalla Pinetina, con la speranza di poter vedere i loro campioni. La squadra infatti resterà in ritiro ad Appiano Gentile fino alla partenza per la tournée americana, fissata il 22 luglio. Unica pecca? La quasi totale assenza dell'utilizzo da parte dei tifosi della mascherina che, ricordiamo, va utilizzata all'aperto in caso ci si trovi in una situazione che non ci permette di mantenere le distanze.

