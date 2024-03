Rapina a Casnate: strade bloccate coi furgoni, come un anno fa

Ieri sera, mercoledì 20 marzo 2024, a Casnate con Bernate, nella zona industriale adiacente la Statale dei Giovi, è andata in scena, è proprio il caso di dirlo, una rapina ben organizzata che aveva l'obiettivo di entrare, come un anno fa, all'interno della EL Logistica, azienda di via Arno.

Cosa è successo

La dinamica di quanto accaduto è stata molto simile a quanto successo un anno fa (il 12 febbraio 2023), d'altronde l'obiettivo era lo stesso. Il blitz dei malviventi è iniziato con il bloccaggio delle strade circostanzi l'azienda parcheggiando diversi furgoncini di traverso sulle carreggiate, il tutto studiato nei minimi dettagli per attuare un'operazione veloce e svignarsela senza problemi.

Ma se lo scorso anno il furto era andato in porto (rubati migliaia di euro in tablet e pc) con tanto di sfondamento del cancello d'ingresso, questa volta sembra che i malviventi non siano riusciti a portare a termine il piano.

Le indagini del caso sono ancora in corso da parte delle Forze dell'ordine.