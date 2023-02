Assalto all'azienda di logistica di Casnate: via con tablet e computer.

E' stata una notte di follia quella vissuta ieri sera, domenica 12 febbraio 2023, a Casnate con Bernate. Dopo le 21 è infatti andato in scena un vero e proprio assalto a un'azienda di logistica, con sede in via Arno. Il blitz dei malviventi, pianificato nei minimi dettagli, si è verificato in non più di dieci minuti.

Il modus operandi è lo stesso che le forze dell'ordine avevano già visto a Lurago Marinone qualche settimana fa. Strade bloccate con furgoni rubati in mezzo alla carreggiata e chiodi sull'asfalto, area attorno al bersaglio isolata e furgone ariete per sfondare cancello e saracinesca del capannone. Poi la fuga in brevissimo tempo.

Come vi abbiamo raccontato in diretta ieri sera, la viabilità di via Roma, via Adda, via Adige e via Arno è stata completamente bloccata finché le forze dell'ordine non hanno disposto la rimozione dei sei furgoni rubati e piazzati in mezzo alla strada. Un blitz chirurgico che è valso ai malviventi un bottino in strumentazioni elettroniche - tablet e computer perlopiù - di diverse migliaia di euro, ma il danno complessivo subito dall'azienda è ancora in fase di analisi. Come come le indagini della Compagnia Carabinieri di Cantù.