Rapina con il coltello per trenta euro: in carcere donna di 39 anni

Rapina con il coltello per trenta euro: in carcere una 39enne. L'episodio è successo in stazione a Erba intorno alle 18,30 di martedì 1 ottobre 2024.

Minaccia un 28enne con un coltello a serramanico

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Erba: secondo quanto ricostruito Maria Putigliano, 39enne, disoccupata, residente a Brugherio, si sarebbe avvicinata a un giovane di 28 anni nella zona della stazione, chiedendogli di consegnarle la somma di trenta euro. Al rifiuto dell'uomo, la donna avrebbe estratto un coltello a serramanico e tentato di colpire il giovane. Nel tentativo di difendersi e divincolarsi dall'aggressione della donna, il giovane è rimasto ferito non gravemente a una mano. Per lui è stato richiesto l'intervento dei soccorsi e una ambulanza ha trasportato l'uomo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Allertati, i Carabinieri sono sopraggiunti sul posto e in breve tempo hanno trovato la donna poco distante dal luogo dell'aggressione. La 39enne è stata disarmata e arrestata per tentata rapina aggravata, e condotta al carcere Bassone.