Rapina in farmacia: titolare minacciato con la pistola

Rapina in farmacia: uomo armato di pistola scappa con 300 euro. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 15 ad Albavilla.

Armato di pistola, scappa con 300 euro

Secondo episodio in pochi giorni, dopo quello avvenuto all’ufficio postale di Tavernerio. Nel pomeriggio di ieri, martedì 28 ottobre, un uomo, con il volto semicoperto da una mascherina chirurgica, è entrato nella farmacia “Grossi” di via Cesare Cantù e, brandendo una pistola – non è chiaro se si trattasse di un’arma vera o giocattolo – ha minacciato il titolare dell’attività per farsi consegnare l’incasso. Il rapinatore è fuggito con un bottino di circa 300 euro in contanti a bordo di una Citroen C3 grigia, da solo: aveva parcheggiato la macchina pocco distante affinché fosse pronta per scappare rapidamente.

Sono in corso le indagini sull’episodio, affidate ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Como, con l’intervento sul posto dei Carabinieri della Stazione di Erba. A tale scopo saranno visionate le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti all’interno e all’esterno delle attività.