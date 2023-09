Rapina in villa a Carimate: notte di terrore per una coppia che è stata sequestrata e derubata in casa da un commando di cinque persone.

Rapina in villa a Carimate: sequestrano una coppia in camera, poi scappano e danno fuoco all'auto

Un vero e proprio blitz organizzato quello compiuto da un gruppo di cinque malviventi ai danni di una coppia residente in Strada delle Ginestre a Carimate nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 agosto 2023. Poco prima delle 22 infatti un 52enne stava rincasando con la sua auto quando entrato in giardino è stato sorpreso da una banda di criminali che gli ha intimato di entrare in casa. L'uomo avrebbe tentato di reagire ed è stato preso a pugni.

A quel punto sono entrati in casa e hanno sequestrato il 52enne e la compagna, che già era in casa, in camera da letto. Mentre uno dei rapinatori li teneva d'occhio gli altri hanno fatto razzia in casa portando via contanti, gioielli, orologi di marca e borse griffate per un totale ancora non quantificabile precisamente ma che certamente vale migliaia di euro.

In poco più di un'ora hanno rapinato la coppia e si sono dati alla fuga con l'Audi A1 della vittima che però hanno abbandonato poche centinaia di metri più avanti dell'abitazione dandole fuoco. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri.