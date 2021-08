Ratto nel water, non è un caso isolato. Dal Lecchese: "É successo anche a me" VIDEO

Premessa: non facciamoci prendere dal panico (o almeno proviamoci). Vi ricordate la storia della famiglia di Bregnano che, lo scorso sabato 14 agosto 2021, si è ritrovata un ratto nel water di casa? Ecco, è successo di nuovo, questa volta a Valmadrera, in provincia di Lecco.

Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di mercoledì in un appartamento di via Stoppani e ha visto come involontaria e sfortunata protagonista la 45enne, Grazia Mura.

"Ero appena rientrata dal lavoro e mi sono subito diretta in bagno perché avevo un bisogno urgente - ha raccontato la Mura - Quando mi sono alzata e ho tirato lo sciacquone mi sono accorta che c’era qualcosa nella tazza: era un topo!".

Immaginabile lo spavento vissuto dalla 45enne che vive da sola in casa. "Ho cacciato un grido tremendo, i vicini mi avranno presa per pazza", ha continuato la donna che dopo lo spavento iniziale per l’inquietante presenza e lo scampato pericolo, ha preso in mano il cellulare e ripreso il topo che nuotava sul fondo del water, cercando un appiglio per salire.

"Per fortuna non riusciva ad arrampicarsi sulle pareti di ceramica. Poi ho cominciato a pensare a come liberarmene e l’unica cosa che mi è venuta in mente è stata quella di tirare più volte lo sciacquone e dopo 3-4 scariche finalmente è sparito".