Reading letterari in luoghi suggestivi, poker di appuntamenti

Olgiate Comasco

"MobilitiAMOci per il territorio" valorizza ambienti significativi tra arte, storia, letteratura e teatro.

Reading letterari in luoghi suggestivi: torna "MobilitiAMOci per il territorio", proponendo quattro appuntamenti a ingresso gratuito.

Reading letterari per valorizzare luoghi suggestivi

Percorsi di lettura e conoscenza nei luoghi più significativi del Sistema bibliotecario dell’Ovest Como: così il progetto vuole guidare i cittadini alla scoperta delle ricchezze ambientali, storiche e artistiche del territorio del Sistema bibliotecario dell’Ovest Como. Valorizzazione di luoghi significativi attraverso l’organizzazione di reading e percorsi letterari in ville, parchi, cortili, piazze e ambienti caratteristici del nostro territorio. Percorsi di lettura che possano dare valore e significato ad "angoli" speciali, all’aperto e fruibili in sicurezza e promuovere la lettura ad alta voce come momento di condivisione e socialità.

Il progetto e le date

"Per il 2022 proponiamo quattro reading letterari in luoghi suggestivi e carichi di storia, alcuni di essi normalmente non accessibili al pubblico - fa sapere una nota del Sistema bibliotecario, presieduto da Paola Vercellini - Quattro incontri tra arte, storia, letteratura e teatro, per valorizzare le nostre bellezze. Quattro proposte con attori e compagnie che portano in scena in luoghi speciali il meglio della nostra letteratura". Appuntamenti al via sabato 14 maggio, alle 20.45, all’istituto comprensivo paritario "Don Carlo San Martino" - Villa Olginati, a Montano Lucino: "Uomini siate e non pecore matte", monologo per due voci sulla "follia eterna" di Dante. Testo di Alessandro Baito. Con Alessandro Baito e Laura Negretti (produzione Teatro in Mostra). Si proseguirà il 3 giugno, alle 21, a Villa Raimondi, a Vertemate con Minoprio: "Omaggio a Dario Fo. La nascita del giullare, Il primo miracolo del bambino Gesù, La parpaja topola", diretto e interpretato da Christian Poggioni.

Domenica 19 giugno, alle 17 nel cortile di Villa Rosnati, ad Appiano Gentile, "Nostos Sognare, partire, tornare", diretto e interpretato da Christian Poggioni.

Domenica 18 settembre, alle 17 al Castello Odescalchi di Albiolo, "Elefanti sulla ragnatela", monologo per due voci in omaggio a Italo Calvino, drammaturgia con Alessandro Baito e Laura Negretti. Per informazioni, contattare la biblioteca centro sistema di Olgiate Comasco: 031-946388, olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it.