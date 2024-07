Regione Lombardia riconosce 607 nuove imprese del commercio e dell'artigianato, la lista

Regione Lombardia conferisce il riconoscimento a 607 nuove attività storiche. Sono 43 quelle nella provincia di Como.

Il riconoscimento di attività storica

La Regione Lombardia conferisce il riconoscimento di "Attività Storica e di Tradizione" ad altri 607 negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. Questa la suddivisione in base alle categorie: 311 negozi storici, 161 botteghe artigiane storiche, 135 locali storici. Si arricchisce dunque l'albo regionale delle attività storiche che ora comprende in totale 3.909 imprese.

L'intervento dell'assessore Guidesi

I riconoscimenti sono stati deliberati dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico presieduto da Guido Guidesi: “Il marchio - evidenzia Guidesi - simboleggia il grazie della Regione nei confronti di chi, col proprio lavoro quotidiano, rende grande la Lombardia e garantisce un presidio fondamentale per le comunità. Studiosi ed esperti dovrebbero analizzare la storia di queste piccole imprese per comprendere davvero dove nasce la forza economica e sociale della nostra terra. Si tratta di attività che nel corso dei decenni hanno saputo resistere e innovarsi nel segno della tradizione, spesso attuando con successo il ricambio generazionale. Regione Lombardia sarà sempre, con convinzione, dalla loro parte”.

"Attività fondamentali per la storia delle comunità"

“Sono ormai più di 3.300 i riconoscimenti che Regione Lombardia ha già consegnato ad attività storiche e di tradizione, a partire dal 2004 - ricorda l’assessore regionale Alessandro Fermi - Ed è stata sicuramente un’intuizione felice quella di premiare chi, nel corso degli anni, ha saputo tenere viva una tradizione importante, un punto di riferimento soprattutto nei piccoli paesi. Le attività storiche locali sono infatti fondamentali per la storia di ogni comunità, visto che raccontano il saper fare di tanti imprenditori, che hanno avuto la grande capacità di rinnovarsi per poter sopravvivere ai cambiamenti e alle sfide del tempo che passa. Ma il bello di queste attività è la capacità di puntare al futuro tenendo sempre presente ciò che ci ha insegnato il passato, tramandando spesso questo sapere di generazione in generazione”.

I numeri dei negozi premiati

BERGAMO – 81 attività (30 botteghe artigiane storiche, 24 locali storici, 27 negozi storici)

BRESCIA – 98 attività (15 botteghe artigiane storiche, 20 locali storici, 63 negozi storici)

COMO – 43 attività (17 botteghe artigiane storiche, 11 locali storici, 15 negozi storici)

CREMONA – 37 attività (12 botteghe artigiane storiche, 7 locali storici, 18 negozi storici)

LECCO – 18 attività (5 botteghe artigiane storiche, 7 locali storici, 6 negozi storici)

LODI – 27 attività (7 botteghe artigiane storiche, 1 locale storico, 19 negozi storici)

MANTOVA – 53 attività (22 botteghe artigiane storiche, 10 locali storici, 21 negozi storici)

MILANO – 66 attività (15 botteghe artigiane storiche, 10 locali storici, 41 negozi storici)

MONZA B. – 83 attività (17 botteghe artigiane storiche, 15 locali storici, 51 negozi storici)

PAVIA – 18 attività (5 botteghe artigiane storiche, 5 locali storici, 8 negozi storici)

SONDRIO – 29 attività (5 botteghe artigiane storiche, 11 locali storici, 13 negozi storici)

VARESE – 54 attività (11 botteghe artigiane storiche, 14 locali storici, 29 negozi storici).

Le attività nella provincia di Como

Di seguito la lista delle nuove attività storiche in provincia di Como.

-Pasticceria Casartelli, Albese con Cassano

-Coiter, Anzano del Parco

-Gioielleria Ottica Riccardi, Arosio

-Tipografia Artigiana Vallassinese, Asso

-Bar Sanremo, Bellagio

-Ristorante del Murett, Bulgarograsso

-Latteria Locatelli, Canzo

-Automeccanica Nando, Centro Valle Intelvi

-Hotel Asnigo, Cernobbio

-Ristorante Albergo Della Torre, Cernobbio

-Rivendita N 3,Cernobbio

-Rusconi Arredamenti, Cirimido

-Bar Trattoria Bassone, Como

-Benzoni Gioielli, Como

-Frilab's, Como

-Filomena Marino Estetista, Como

-Officina Maspes, Como

-Pebo, Cucciago

-Acconciatori Lanza, Erba

-Cerutti Foto ottica, Erba

-Falpe, Erba

-Serigrafia Bonanomi, Erba

-Antonella Orsenigo, Figino Serenza

-B&B Auto, Figino Serenza

-Grazia Abbigliamento, Figino Serenza

-Ottica Ontani, Figino Serenza

-Panificio Orsenigo, Figino Serenza

-Ristorante dell'albergo De Jean, Garzeno

-Proserpio parrucchiere per signora, Lambrugo

-Renzo e Lucia, Lipomo

-Mulino Tappella, Lurate Caccivio

-Ca' del formaj, Mariano Comense

-Ottica Anzani, Mariano Comense

-Ristorante Croce di Malta, Mariano Comense

-Tipografia Gandola, Menaggio

-Circolino, Monguzzo

-Famacia Casolo Ginelli, Ponte Lambro

-Bar Italia Pasticceria, Porlezza

-Vetreria F.lli Galbusera, Rovellasca

-Bar Pozzi, San Bartolomeo Val Cavargna

-Ristorante Hotel Europa, Sorico

-Soldati Vini&Distillati, Tavernerio