Rette ridotte per le iscrizioni ai centri estivi

Rette ridotte: bella sorpresa ufficializzata dal Comune di Olgiate Comasco, utile alle famiglie interessate a iscrivere bimbi e ragazzi ai centri estivi. Novità fondamentale, considerando l’esborso notevole quantificato in prima battuta dal Comune.

Rette ridotte, taglio significativo

Come puntualizza il sindaco Simone Moretti, “con fatica ma senza mai perdere la speranza in una situazione veramente non facile, ecco una riduzione delle tariffe dei centri estivi, dopo la conclusione della gara di affidamento”. Nel merito entra una nota dell’Amministrazione comunale. “Nel corso della scorsa settimana, la conferenza unificata ha dato il via libera alla ripartizione di 150 milioni di euro del fondo per le Politiche della famiglia, previste nel Dl Rilancio e assegnati direttamente ai Comuni. Alla Città di Olgiate Comasco, a supporto dell’organizzazione dei centri estivi, in data 18 giugno, sono stati assegnati 21.928,673 euro e in data 23 giugno 2020 è stato affidato l’appalto di gestione dei centri estivi. Queste novità hanno permesso all’Amministrazione di rimodulare le rette a carico degli utenti”. L’appalto è stato affidato alla cooperativa sociale Start Onlus di Vigevano (Pavia), risultata vincitrice della gara.

Le nuove rette

Le tariffe di iscrizione (riservata sempre ai soli residenti) sono le seguenti: bimbi in età di scuola dell’infanzia, 1-17 luglio 260 euro; 20-31 luglio 200 euro; 1-31 luglio 460 euro. Il servizio mensa è incluso. Bimbi e ragazzi in età di scuola primaria e secondaria, 1-17 230 euro; 20-31 luglio 180 euro; 1-31 luglio 410 euro. Il servizio mensa è incluso. Ulteriori novità: possibilità di iscrivere anche i ragazzi della fascia di età 14-16 anni, al costo previsto per la secondaria di primo grado e l’effettuazione in Pineta del centro estivo anche per i ragazzi della secondaria. Le nuove rette saranno applicate anche a chi si è già iscritto ai centri estivi.

Proroga delle iscrizioni

L’Amministrazione comunale ha deciso di riaprire i termini delle iscrizioni: c’è tempo sino a domenica 28 giugno (fino a mezzanotte), utilizzando il sistema telematico raggiungibile al link https://olgiatecomasco.simeal.it/sicare/esimeal_login.php.

Solo per comprovate difficoltà o mancanza di strumenti informatici, l’iscrizione può essere effettuata richiedendo un appuntamento allo 031-994627 da giovedì a sabato dalle 8.30 alle 12.