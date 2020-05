Riapre il mercato a Erba FOTO

Oggi, 14 maggio 2020, ha riaperto anche il mercato a Erba. Presenti soltanto le bancarelle che vendono prodotti alimentari.

Riapre il mercato a Erba

Come da disposizioni, all’ingresso del mercato viene provata la temperatura con l’utilizzo di un apposito termoscanner. Per accedere al mercato e, successivamente, per uscire, è possibile passare da una sola entrata e una sola uscita. Si prova a tornare alla normalità, rispettando però le regole imposte da un’emergenza che non è ancora finita.

