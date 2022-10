Rifiuti abbandonati nel Parco Pineta: "Ripuliamolo insieme"

"Ripuliamo insieme la città dai rifiuti". E’ un appello accorato, quello lanciato da Alessio Caiafa, consigliere con delega alla Transizione energetica ed ecologica, in occasione della "Giornata del verde pulito" prevista per domenica 23 ottobre.

Rifiuti nel Parco Pineta, l'appello del consigliere

Sin dal suo insediamento, si è speso in prima persona per il decoro urbano e delle aree verdi. Emblematici, in questo senso, le uscite sul territorio a caccia dei rifiuti gettati dagli incivili. Una delle ultime, in ordine di tempo, ha portato alla luce materiale scolastico abbandonato in zona San Bartolomeo. "Il 19 settembre mi sono recato nel Parco Pineta insieme a Giovanni Frigerio, operatore ecologico in forza al Comune - spiega il consigliere - E abbiamo trovato un bel po’ di materiale. In casi come questi, cerchiamo sempre se sono presenti documenti in grado di aiutarci a rintracciare i responsabili. E’ un’iniziativa che svolgo con una certa frequenza perché penso che sia fondamentale dare il buon esempio ed è anche per questo motivo che invito tutti all’evento di domenica 23 ottobre". La "Giornata del verde pulito" avrà inizio alle 9 con il ritrovo nel parco di Villa Rosnati: registrazione dei partecipanti e consegna dei gadget "McDonald’s» (partner dell’iniziativa). Mezz’ora più tardi partenza per il momento di pulizia delle vie appianesi e dei sentieri del polmone verde. La mattinata si concluderà, alle 12.30, con un pranzo a prezzo speciale nel ristorante lungo via Salvo D'Acquisto.