Rifiuti abbandonati, un fenomeno di inciviltà persistente

Il problema dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale di Olgiate Comasco persiste e motiva l’assessore Renato Spina a chiedere aiuto.

Rifiuti abbandonati

Un fenomeno monitorato dall’Amministrazione comunale, anche con interventi di recupero di parecchi materiali abbandonati: il più recente, nelle ultime settimane, nella zona di via Nuova Varesina, è costato 2.000 euro alle casse comunali, quindi alle tasche di tutti i contribuenti olgiatesi.

L’appello dell’assessore

Per contrastare la maleducazione, l’assessore Spina invita a “tenere gli occhi aperti e segnalare alla Polizia locale e al Comune chiunque venga visto scaricare abusivamente materiali di scarto sul territorio comunale”. Serve collaborazione per sanzionare chi non rispetta l’ambiente e le regole.

Rifiuti in abbondanza anche sulla strada degli orti pubblici

Tra le zone più soggette all’inciviltà, la strada laterale a via Repubblica, nei pressi dell’azienda Boselli e degli orti pubblici: un continuo di rifiuti lasciati sull’asfalto e nel prato a lato della strada e del parcheggio.