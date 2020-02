Rimborsi Croce Rossa, il Comitato Nazionale: “Risaneremo la situazione, si va avanti”

Il presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa, Matteo Fois, nella giornata di ieri 19 febbraio 2020, ha comunicato le sue dimissioni ai verti nazionali e regionali dell’associazione. Un passo indietro nato dallo scandalo dei mancati rimborsi al Comitato di Cantù per quel che riguardava i servizi di Emergenza Urgenza. Oggi a prendere la parola sono proprio i vertici nazionali.

In una nota stampa l’associazione ha spiegato: “In relazione alle notizie pubblicate oggi sulla stampa riguardo il Comitato della Croce Rossa di Como, il Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana sottolinea che ha deciso di intervenire per accompagnare e risanare una situazione certamente impegnativa e difficile, a salvaguardia del prezioso servizio operato dai volontari sul territorio e affinché sia garantita la continuità dei servizi. Non vi è, infatti, alcun rischio per la prosecuzione delle attività. La qualità e il numero delle vitali prestazioni erogate dall’associazione, infatti, non è stata compromessa. Volontà del Comitato Nazionale, che ha la responsabilità di vigilare e intervenire laddove ci sia necessità, è quella di predisporre un piano di aiuto e rilancio, a tutela del prezioso tessuto umano che compone la Croce Rossa comasca”.