Rimosso il cavo telefonico che era in mezzo alle piante della Riserva

Cavo telefonico in mezzo alle piante, nella Riserva del Lago di Montorfano: dopo l'interrogazione del gruppo di minoranza Noi Con Montorfano è stato finalmente rimosso.

Il problema era stato segnalato già nel 2021

Nei giorni scorsi la minoranza per bocca del capogruppo Francesco Frigerio e del consigliere Cristian Civati ha fatto pervenire al sindaco Giuliano Capuano una interrogazione per denunciare il problema: la presenza di un cavo di alta tensione appoggiato a terra nell'area della Riserva da diversi mesi a creare una situazione di potenziale pericolo; ma anche il cavo telefonico appoggiato a terra. I consiglieri hanno denunciato il problema già segnalato con due missive nel settembre 2021 e nel novembre 2022.

"Chiediamo perché a oggi non si sia intervenuti a risolvere questi problemi in collaborazione con Parco Valle Lambro, ente gestore della Riserva; e perché le ditte delle reti in questione non siano coinvolte e obbligate a riposizionare i cavi in modo corretto e in sicurezza".

L'ultima interrogazione risaliva al novembre 2023. Il sindaco, lo scorso 4 dicembre, aveva replicato che:

"Il Comune o l'ente Parco non possono intervenire fisicamente su una proprietà privata manomettendo cavi di cui non si conosce il proprietario. I cavi sono stati segnalati a Telecom lo scorso maggio, ma dato che non è stato ricevuto riscontro ha rinnovato la richiesta nei giorni scorsi. Solleciteremo sia la proprietà del fondo interessato che l'ente gestore per provvedere alla rimozione".

I cavi sono stati rimossi nei giorni scorsi, e nello specifico alla fine di dicembre.

(Nella foto il filo rimosso nei giorni scorsi)