Rissa in piazza: sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cantù, non si conoscono le cause scatenanti.

Padre e figlio coinvolti in una rissa

Intorno alle 20.30 di ieri, domenica 31 agosto, rissa in piazza libertà ad Appiano Gentile. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che un uomo di 58 anni è stato picchiato da due soggetti arrivati a bordo di altrettante auto. Anche il figlio 16enne della vittima è rimasto coinvolto e ha subito colpi nel tentativo di dividere gli uomini e difendere il padre. Non si conoscono ancora le ragioni scatenanti l’episodio di violenza.

Soccorsi allertati

Allertati e intervenuti i Carabinieri di Cantù, un’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e un’auto medica. Il 58enne e il 16enne sono stati soccorsi in codice giallo.