Ritrovata la ragazza di 18 anni scomparsa da sabato

Alessia Gianatti, la 18enne di Capiago Intimiano scomparsa da sabato 1° novembre 2025 è stata ritrovata nella serata di ieri, lunedì 3 novembre. Secondo quanto era stato possibile ricostruire Alessia era scomparsa nella mattina di sabato 1 novembre dopo essere uscita dal PlayClub in viale Monte Grappa a Milano.
Alessia a casa
A dare l’annuncio del ritrovamento è il sindaco Emanuele Cappelletti che attraverso i social scrive:
“Dopo ore di serrate ricerche, la mamma di Alessia mi ha poco fa chiamato avvisando che grazie al tam tam mediatico di oggi la ragazza è riuscita a stabilire un primo contatto. Dopo interminabili momenti di apprensione, il papà, recatosi a Milano, ha appena recuperato Alessia, che compatibilmente a tutta la vicenda che è stata molto provante, ora sta bene. La famiglia mi ha pregato di anticipare i loro ringraziamenti di vero cuore a tutti per l’importante e fondamentale supporto. Mi unisco ai ringraziamenti anche da parte dell’Amministrazione Comunale di Capiago Intimiano, siete stati tutti strepitosi”.