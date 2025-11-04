Ritrovata la ragazza di 18 anni scomparsa da sabato

“Dopo ore di serrate ricerche, la mamma di Alessia mi ha poco fa chiamato avvisando che grazie al tam tam mediatico di oggi la ragazza è riuscita a stabilire un primo contatto. Dopo interminabili momenti di apprensione, il papà, recatosi a Milano, ha appena recuperato Alessia, che compatibilmente a tutta la vicenda che è stata molto provante, ora sta bene. La famiglia mi ha pregato di anticipare i loro ringraziamenti di vero cuore a tutti per l’importante e fondamentale supporto. Mi unisco ai ringraziamenti anche da parte dell’Amministrazione Comunale di Capiago Intimiano, siete stati tutti strepitosi”.