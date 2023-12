Rubano i cavi elettrici della ferrovia tra Fino e Rovellasca: ritardi dei treni e passaggi a livello chiusi

Oggi, mercoledì 13 dicembre 2023, si è verificato il furto di alcuni cavi elettrici tra le stazioni ferroviarie di Fino Mornasco e Rovellasca. Un furto che ha messo in difficoltà la circolazione dei treni, e delle auto, in prossimità delle già citate stazioni. A comunicarlo è Trenord stessa.

Le conseguenze

Il furto ha causato ritardi importanti nella circolazione dei treni, ma non solo. Infatti i cavi servivano anche per l'apertura e la chiusura dei passaggi a livello in prossimità delle stazioni che ora potrebbero rimanere chiusi per tempi indefiniti.

Si consiglia di evitare il transito in auto sui passaggi a livello e, per i pendolari, di monitorare la situazione sul sito di Trenord.