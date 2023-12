Rubano oltre 800 euro di alcolici al centro commerciale: denunciati tre stranieri

I militari della Stazione Carabinieri di Cermenate, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per concorso in furto aggravato un 32enne con precedenti di polizia, un 33enne e una donna di 21 anni. Tutti di origini straniere.

L'accusa

I tre cittadini stranieri, si sarebbero resi responsabili di un furto per un valore di 860 euro di alcolici, asportati in un noto centro commerciale della zona. L’attività investigativa è stata svolta in collaborazione tra i militari cermenatesi e quelli del NOR – Aliquota Operativa utilizzando, come nel caso della "banda dei supermercati", il Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini.

In copertina: foto di repertorio.