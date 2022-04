Rubano vestiti: marito e moglie arrestati in flagranza di reato

Lurate Caccivio

La coppia è stata fermati dai Carabinieri di Lurate Caccivio.

Rubano vestiti: marito e moglie arrestati dai Carabinieri di Lurate Caccivio.

Rubano vestiti a Montano Lucino

Nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 6 aprile, i militari della Stazione di Lurate Caccivio hanno tratto in arresto in flagranza due coniugi di origine rumena, residenti in provincia, resisi responsabili di furti di capi di vestiario ed accessori ai danni attività commerciali "Max Factory", "Scarpe & Scarpe" e "Oviesse" di Montano Lucino. I due dovranno comparire per il rito direttissimo nella mattinata di domani.