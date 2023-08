Rubò una bicicletta elettrica da 2mila euro: denunciato.

I militari della Stazione Carabinieri di Appiano Gentile, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato, un 23enne pluripregiudicato, che i primi giorni di agosto si sarebbe reso responsabile del furto di una bicicletta elettrica del valore di circa 2000 euro.

Le indagini

In seguito alla denuncia, i militari appianesi avevano acquisito le immagini delle telecamere, riconoscendo in parte il responsabile del furto della costosa bicicletta. Lunedì sera, due appuntati della Stazione Carabinieri di Appiano, liberi dal servizio, mentre si trovavano presso un centro commerciale a fare compere con le loro famiglie, riconoscevano la bicicletta rubata e l’autore, fermandolo e portandolo in caserma, riconsegnando poi la bicicletta alla proprietaria.