Sagra appianese sulla rampa di lancio: il programma

Un’estate in città. Un’estate in compagnia della Pro loco, dei Vigili del fuoco e del Corpo musicale appianese: al via la sagra appianese.

Sagra appiaense sulla rampa di lancio

Inizierà giovedì 24 agosto «E...State al Parco», la tradizionale sagra che richiama migliaia di persone all’interno dell’area verde di Villa Rosnati. Anche quest’anno fervono i preparativi per una serie di appuntamenti tra i più apprezzati dell’anno. Si partirà con la "Festa di San Bartolomeo" giovedì 24 agosto: apertura cucina alle 19.30 e possibilità di gustare ottima trippa e altre specialità.

Due week-end insieme

Sabato 26 e domenica 27 agosto sarà la volta della "Festa della Polenta": apertura cucina alle 19.30 con ricco menù. Alle 21 ballo liscio. Venerdì primo settembre, invece, una serata dedicata ai bimbi: apertura alle 19.30 con merluzzo e polenta e, alla stessa ora, "Kid’s drive-in" con la costruzione di un’automobilina cui farà seguito la visione di un film. Il giorno successivo, alle 8.30, yoga per tutti e, dalle 15 alle 18, "La prevenzione non va in vacanza" a cura dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Como. Possibilità di cenare e, alle 21, silent disco. Appuntamento clou sarà però domenica 3 settembre con la tradizionale passeggiata e pedalata enogastronomica. La "Mangia-Longa", quatar pass in di sitt carateristic de la zona de de Apian Gentil, prenderà il via alle 9: il percorso si snoderà nei luoghi caratteristici dell’appianese con ritorno al parco per le 13, cui seguirà un pranzo in compagnia. Nel pomeriggio, battesimo della sella curato dal "Western Ranch" e, sin dalla mattina, "Pompieropoli" per i più piccoli. Dalle 14.30 alle 18.30 corso di fumetto manga (in biblioteca) e, dalle 16.30, giochi in musica con concerto young band. Possibilità di cenare. Alle 20.45, ballo con la scuola "Nerodanza". Il gran finale sarà alle 22 con il laser show. Successivamente ancora balli e chiusura della manifestazione alle 22.30.