Sala giochi sospesa per tre giorni ad Appiano Gentile

Il questore di Como ha disposto la sospensione per tre giorni di una sala giochi nel comune di Appiano Gentile per mancanza di persone autorizzate alla sua gestione e conduzione.

Sala giochi sospesa

All'interno della struttura, in diverse occasioni, era presente una persona non autorizzata alla sua conduzione, sconosciuta alla Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza. Nonostante i ripetuti controlli, avviati in seguito alla collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, la situazione non è mutata e il questore è intervenuto per riportare alla normalità la situazione illecita attraverso la sospensione dell’attività per 3 giorni.

Le verifiche sul territorio continueranno in modo capillare al fine di prevenire e, nel caso, ripristinare situazioni non conformi alla normativa vigente.