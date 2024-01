"Salviamo il Monte San Primo": incontro con l'autore Marco Albino Ferrari a Erba

L'autore Marco Albino Ferrari presenta il suo libro "Assalto alle Alpi": appuntamento per giovedì 25 gennaio a Erba. A organizzarlo è il Coordinamento "Salviamo il Monte San Primo", che prosegue il suo impegno nel contrastare il progetto che prevede la predisposizione di impianti sciistici sulla montagna del Triangolo Lariano. Il Coordinamento, formato da 35 associazioni, da oltre un anno sta organizzando iniziative ed ha attivato una raccolta firme che ha già superato le 2 mila adesioni.

Si parlerà dell'impegno del Coordinamento

L'evento, che si terrà alle 20.45 nella Sala Isacchi di Casa Prina, a Erba, prevede la presenza dell’autore Marco Albino Ferrari, noto giornalista, scrittore, sceneggiatore e divulgatore, una delle voci più autorevoli della cultura di montagna.

Il tema dell’incontro è legato ai temi con cui viene presentato il libro di Ferrari:

"Le Alpi sono minacciate da modelli di sviluppo del passato. Sul piano materiale, dal varo di nuove infrastrutture turistiche pesanti; sul piano immateriale, attraverso vecchi stereotipi idealizzanti, che riducono la montagna a luogo salvifico di pura ‘bellezza’. Per dare futuro alle Alpi è necessario uno sguardo nuovo, consapevole, rispettoso".

La serata sarà poi occasione per fare il punto della situazione in merito al progetto che riguarda il Monte San Primo, contestato dal Coordinamento per salvare la montagna e che prevede la realizzazione di nuovi impianti sciistici e di un impianto di innevamento artificiale, oltre che altre opere, tra cui piste in plastica, parco giochi, nuovi parcheggi. Verranno ribadite le controproposte elaborate dal Coordinamento per una fruizione più sostenibile del monte San Primo.

La serata di giovedì è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

All'incontro sono stati invitati i sindaci e i responsabili della Comunità Montana Triangolo Lariano; l'obiettivo è infatti il confronto.