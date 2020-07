Nella mattinata di ieri, 30 giugno, il personale della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Como ha proceduto al controllo di diverse attività commerciali di questa provincia, riscontrando, a Villa Guardia, che un’attività di abbigliamento e casalinghi, non rispettava la normativa in materia di controllo del contagio. Si tratta del secondo episodio in paese, il 29 giugno era infatti stato sanzionato un parrucchiere (QUI I DETTAGLI).

Sanzione per un negozio di abbigliamento che non rispetta le norme anti-Covid

In particolare non veniva effettuata la misurazione della temperatura dei clienti, non venivano posti a disposizione dei clienti prodotti igienizzanti, e si riscontrava la mancata igienizzazione dei locali e dei prodotti dati in prova ai clienti. Sanzionato quindi il titolare dell’attività per le violazioni del DL. 16 maggio 2020 nr. 33 e del DPCM attuativo del 11 giugno 2020. Visto il fondato pericolo di reiterazione dell’illecito amministrativo, veniva disposta la chiusura cautelare provvisoria per giorni 5 dell’attività in parola, in attesa delle eventuali ulteriori determinazioni della Prefettura di Como.