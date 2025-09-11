Scappa dalla comunità, arrestato sedicenne di Appiano Gentile

Scappa dalla comunità, arrestato nella sua casa di Appiano Gentile.

Arrestato e portato in carcere

In una operazione coordinata, lunedì 8 settembre, i Carabinieri della Stazione di Appiano Gentile hanno eseguito una misura cautelare di custodia in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano. Il destinatario, un giovane di soli 16 anni con un lungo curriculum criminale alle spalle, è stato rintracciato presso la sua residenza in Appiano Gentile. Il giovane, già condannato per furti e rapine commesse tra giugno e luglio 2024 in varie località della provincia milanese, si era sottratto alla sorveglianza della comunità a cui era stato affidato a Montignoso. Grazie all’azione coordinata delle forze dell’ordine, il ragazzo è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale “Cesare Beccaria” di Milano, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile.