Scappa, danneggia veicoli e si scontra con un’auto: arrestato dai Carabinieri di Olgiate Comasco

Scappa, tentando di sfuggire a un controllo dei Carabinieri di Olgiate Comasco, ma, dopo aver danneggiato alcuni veicoli e provocato un incidente, viene arrestato.

Scappa al volante di una Bmw e si scontra con un’auto

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco hanno tratto in arresto un cittadino marocchino, residente a Reggio Emilia, nato nel 1989 e con numerosi precedenti per reati contro la persona e patrimonio.

L’uomo è stato notato dai militari a Castelnuovo Bozzente a bordo di una Bmw e non si è fermato quando gli è stato intimato l’alt dai Carabinieri. Ne è scaturito un inseguimento fino ad Appiano Gentile. Il veicolo, al cui volante c’era il marocchino, si è scontrato con una macchina proveniente nel senso opposto, finendo la corsa a bordo strada e consentendo ai militari di fermare il soggetto.

Fermato dai Carabinieri e arrestato

Fortunatamente nessuno ha riportato lesioni gravi: sia l’arrestato sia il conducente dell’altro veicolo, infatti, sono stati dimessi dall’ospedale Sant’Anna con lievi lesioni. Nella fuga sono stati danneggiati anche altri veicoli. L’arrestato, che a seguito di perquisizione non è stato trovato in possesso di stupefacente o corpi di reato, per la resistenza a pubblico ufficiale è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della direttissima di stamattina.