Nella serata di domenica 26 gennaio il mondo dello sport ha perso una leggenda: a Los Angeles, all’età di 41 anni, Kobe Bryant, ex campione Nba dei Lakers, ha perso la vita insieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone in un incidente a bordo del suo elicottero. Una notizia devastante per tutti gli sportivi, non solo per chi è amante della palla a spicchi. Anche per Elena Mistò, 21 anni, binaghese, studentessa di Scienze della comunicazione all’Università statale di Milano, e giocatrice della Pallacanestro Varese in serie B.

Scese in campo con Kobe Bryant: il ricordo di Elena Mistò

Il basket è la vita di Elena, Kobe Bryant l’idolo di sempre. Un idolo che nel luglio 2016 ha avuto modo di incontrare da vicino in un clinic al Pala Lido di Milano. Un momento memorabile, indelebile, che Elena porterà per sempre nel cuore. “Rimarrà immortale. Oltre al basket, è un esempio di vita per la passione che ha saputo mettere in ciò che faceva. Durante il clinic, Bryant mi spiegava che la passione e l’impegno sono fondamentali nel basket. Ci diceva che non dovevamo essere i migliori lì ma i migliori nel mondo”. Quel clinic con Bryant, una sorta di allenamento-seminario, ora resta un ricordo carico di emozioni.

