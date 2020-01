La scomparsa di Kobe Bryant ha lasciato un grande vuoto all’interno del mondo del basket. Un profondo dolore che non solo ha toccato i suoi colleghi, ma anche tanti, tantissimi tifosi in ogni parte del mondo. Gli Eagles per domenica, giorno in cui si disputerà Pallacanestro Cantù-Venezia, invitano i tifosi ad una bella iniziativa.

L’invito degli Eagles Cantù: “Domenica al PalaDesio con la maglia di Kobe”

Questo il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook: “Domenica invitiamo chiunque ne sia in possesso a indossare la maglia di Kobe. Per una volta i NOSTRI colori, da sempre e per sempre di fondamentale importanza nel NOSTRO Palazzo, possono lasciare spazio al giusto tributo a un giocatore tra i più grandi di sempre!”.