L'addio

L'ultimo saluto è fissato per domani alle 10.30 nella chiesa parrocchiale.

Ad una settimana dal tragico schianto, domani, sabato 29 gennaio 2022, si svolgeranno i funerali di Dante Brambilla, 57 anni, titolare del Bar Ristorante Volta di Merone.

Schianto contro il treno: domani il funerale del titolare del Bar Volta di Merone

Lo scorso sabato, intorno alle 9, l'auto guidata da Brambilla ha sfondato le barriere del passaggio a livello ed è finita contro il treno 1617 in via Trieste, a Erba. La situazione ai soccorritori è apparsa subito critica tanto che è stato allertato, in codice rosso, anche l'elisoccorso. Non c'è stato però nulla da fare: nell'impatto l'uomo è deceduto.

Dopo l'autopsia, è stato dato il via libera al funerale. L'ultimo saluto è fissato per domani alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Merone. Il paese si stringerà intorno alla mamma e al fratello dell'uomo.