Schianto mortale a Eupilio: l'altro conducente accusato di omicidio stradale aggravato

Nello schianto mortale avvenuto a Eupilio lo scorso 17 dicembre, Simone Negri, 23enne di Cesana Brianza, perse la vita. Nei giorni scorsi è stata eseguita la ricostruzione dell'incidente da parte della Procura.

Nell'impatto il 23enne morì sul colpo

Nei giorni scorsi è stata nresa nota una prima ricostruzione dei fatti da parte della Procura di Como. Da quanto emerso, Negri, di Cesana Brianza, stava transitando sulla sua auto (una Renault Clio) a bassa velocità, in totale sicurezza, e non aveva assunto alcol. L'impatto avvenne intorno alle 23 dello scorso 17 dicembre a Eupilio: il giovane alla guida si ritrovò improvvisamente di fronte un'auto che procedeva in senso opposto, guidata da Eugenio Aldeghi, 26enne di Suello. Negri, secondo quanto ricostruito, provò a evitare la macchina per evitare lo schianto ma non ci riuscì, e il violentissimo scontro frontale gli fu fatale.

Secondo le ricostruzioni, invece, il 26enne Aldeghi alla guida di una Ford Focus che si schiantò frontalmente con l'auto di Negri procedeva a velocità elevata - si parla di oltre 90 chilometri orari - e con un tasso alcolemico ben superiore a quello consentito. Anche il suellese rimase gravemente ferito nell'impatto e fu ricoverato in ospedale. A seguito delle ricostruzioni a cura della Procura, al giovane è ora stato contestato l'omicidio stradale aggravato.