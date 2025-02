Scomparso in Portogallo, una raccolta fondi per riportare la salma di Roberto in Italia

Una raccolta fondi per riporta Roberto Bertaggia in Italia. Un gesto di cuore da parte di tutta la famiglia del "Woodstock", uniti nel ricordo. Insieme a mamma Vittoria e papà Walter.

Raccolta fondi, è possibile donare

Roberto, originario di Veniano, è scomparso nell'oceano nel pomeriggio di sabato 15 febbraio. Insieme a un'amica si trovava a Porto, in Portogallo. Durante una passeggiata sul molo della città è stato travolto da un'onda improvvisa che lo ha trascinato in acqua. Per lui, nonostante i soccorsi tempestivi, non c'è stato nulla da fare. Attualmente, la salma si trova in Portogallo: gli amici, la grande famiglia del Woodstock, hanno deciso così di lanciare una raccolta fondi per riportarlo a casa. Fino a oggi sono stati raccolti sulla piattaforma "GoFundMe" 3.769 euro. Per donare è possibile collegarsi al seguente link: "Dell'amico e del fratello di tutti".

Una piccola cerimonia in Portogallo

Martedì 25 febbraio ci sarà un piccolo rito funebre, condiviso sulla piattaforma "Zoom", cui parteciperanno amici e genitori. Dopodiché, il corpo di Roberto verrà cremato e le ceneri saranno riportate in Italia. A farlo sarà il fratello che volerà fino a Porto. Solo successivamente si deciderà la data del funerale.