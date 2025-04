Scontro frontale, morto l'uomo alla guida di una delle due vetture

Scontro frontale, morto l'uomo alla guida della Mercedes.

Morto un anziano

A nulla è valsa la corsa in ospedale. L'anziano, 78 anni, è venuto a mancare in seguito a un arresto cardiocircolatorio. Oggi, martedì 15 aprile, intorno alle 10.45, una pattuglia della Guardia di finanza, compagnia di Olgiate Comasco, è intervenuta per soccorrere un automobilista colto da malore in centro a Olgiate in prossimità della chiesa parrocchiale, all'incrocio con via San Gerardo. La pattuglia, dopo aver rotto il lunotto del mezzo una Mercedes Slk, con l’aiuto di una donna, ha estratto l'anziano bloccato in auto. Dopodiché, uno dei militari ha prontamente effettuato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei sanitari allertati dalla stessa. I sanitari giunti sul posto hanno immediatamente trasportato il soggetto in ospedale. Purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Il massaggio cardiaco

Il militare, mentre eseguiva il massaggio, ha chiesto che qualcuno gli portasse il Dae e l’altro militare ha sollecitato arrivo dei soccorsi. Dopo poco è arrivato un soccorritore della Sos di Olgiate che ha preso nella chiesa parrocchiale il defibrillatore, l’ha portato vicino alla persona con il malore. Il finanziare lo ha attaccato al soggetto e, insieme al soccorritore, ha proseguito con massaggio cardiaco. Dopo la prima scarica del Dae, il soggetto ha ripreso a respirare. Il militare lo ha così messo in posizione laterale di sicurezza. Pochi istanti dopo, nuovo arresto cardiocircolatorio e nuovo con massaggio cardiaco. Poi altra scarica del Dae e, nuovamente, il battito.

Frontale tra due auto

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.45 di oggi, martedì 15 aprile, all'incrocio tra via Vittorio Emanuele e via San Gerardo. Una Mercedes Slk 200 stava viaggiando sulla statale in direzione Como quando, secondo una prima ricostruzione, l'uomo alla guida ha accusato un malore, sbandando e andando a impattare contro una vettura che proveniva dal senso opposto. Sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Grandate, due auto mediche, i Vigili del fuoco di Como, la Polizia locale di Olgiate e la Guardia di finanza della compagnia di Olgiate Comasco.